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26.10.2020 12:14

В Калуге торжественно захоронили останки летчика времен ВОВ

23 октября состоялась торжественная траурная церемония захоронения останков летчика, младшего лейтенанта Владимира Петровича Рыжова, считавшегося пропавшим без вести с 13 июля 1943 года.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В церемонии приняли участие депутат Городской Думы, военный комиссар города Калуги Андрей Иванов, директор школы № 5 Сергей Зеленов, родственники Владимира Рыжова, военнослужащие Калужского, Козельского, Шайковского гарнизонов, воины войск Национальной гвардии.

Владимир Петрович Рыжов родился в 1922 году в деревне Лапино Калужской области, закончил среднюю школу № 5 города Калуги и Борисоглебское летное училище.

Фото: Калужская городская дума
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Воевал на фронтах Великой Отечественной войны в составе 937-го истребительного авиаполка 2-го истребительного авиакорпуса 1-й Воздушной Армии. 13 июля 1943 не вернулся с боевого задания на территории Калужской области.

"Удивительна судьба этого героя-летчика, - рассказал Андрей Иванов. - Начал войну с первых дней, геройски сражался! Один раз был сбит, но вернулся в строй. Получив новый самолет, пролетая над Калугой, сбросил перчатку с письмом для мамы на Дровяной площади, ныне "Театральной". Родители жили на нынешней улице Дзержинского. Написал, что будет базироваться под Сухиничами. Обещал вернуться, но погиб. Вечная память нашему земляку-герою!"

Андрей Иванов также выразил благодарность поисковому отряду "Память" и его руководителю Марату Санаеву, нашедшим самолет и документы погибшего летчика.

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