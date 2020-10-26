В "Москва-Сити" пресекли незаконную торговлю алкоголем

В башне "Федерация" делового центра "Москва-Сити" пресекли незаконную торговлю алкоголем, сообщает столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Во время проверки совместно с департаментом торговли и услуг и сотрудниками полиции было изъято более 230 бутылок крепкого спиртного и пива.

Оказалось, в двух апартаментах башни, предназначенных для индивидуального проживания, работали коммерческие заведения. Так, на 75-м этаже расположилось кафе, где продавали алкоголь без лицензии. Там изъяли 219 бутылок крепких напитков и пива, а на владельцев составили административные протоколы.

Наливали алкоголь и в кальянной на 84-м этаже, которая тоже находилась в обычных апартаментах. Оттуда изъяли 16 бутылок алкоголя и выписали протокол о продаже алкоголя физическим лицом.