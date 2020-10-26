В столице начали открываться магазины нового формата - без единого кассира. Сначала такой мини-маркет в тестовом режиме запустила "Азбука вкуса" в "Москве-Сити", теперь появилась "Пятерочка" в ТинАО.

Автоматизированный магазин, рассчитанный на массового потребителя, открылся в Новой Москве на улице Веласкеса. Это магазин шаговой доступности для жителей улиц с "испанскими" названиями, на них X5 Retail Group отработает новый формат. Площадь магазинчика на Веласкеса - всего около 80 "квадратов". Обычный магазин, каких много в современных новостройках. Работает с 7.00 до полуночи.

Для входа нужен QR-код, который формирует магазинное приложение, рассказали в пресс-службе X5 Retail Group. Его легко скачать в App Store и Google Play. После регистрации у каждого покупателя формируется собственный ID- и QR-код. Именно он и позволяет открыть дверь магазина.

В числе прочих товаров в торговом зале еще и свежий кофе - непременный ныне атрибут мегаполиса. Все ценники в магазине электронные, можно всегда спланировать покупки в приложении. Там же и оплачиваете покупки. При желании - в кассах самообслуживания, которые сейчас есть и в обычных магазинах. Все пространство обозревают камеры, всегда доступен чат поддержки.

"Этот формат подходит представителям поколения Z и миллениалам, - считает гендиректор торговой сети Сергей Гончаров. - Они привыкли к формату онлайн, потребляют много контента через сеть, предпочитают новые технологии во всем и привыкли все делать быстро. Несколько подобных объектов мы планируем запустить в тестовом режиме и в других районах столицы".