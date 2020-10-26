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26.10.2020 11:09
Рубрика: Общество

В Москве зарегистрировано 5224 новых случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 5224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 959 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 322 человека.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
За сутки в России выявлено 17 347 случаев COVID-19 в 85 регионах

Среди вновь выявленных случаев 11,2% - у детей, 43,9% - люди в возрасте от 18 до 45, 29,3% - от 46 до 65, еще 10,7% - от 66 до 79, 4,9% - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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