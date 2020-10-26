В новой Москве раскопали сооружения 200-летней давности

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Во время реставрации усадьбы Измалково во Внуковском поселении на территории новой Москвы археологи нашли остатки сооружений более чем двухсотлетней давности, а также старые парковые системы водовода, парковые дорожки из кирпича, основания беседок и павильонов и многое другое. Об этом сообщает Мосгорнаследие.

Эта усадьба не раз меняла собственников. Так одним из известных владельцев был Иван Леонтьев, служивший воеводой в Ельце. С XIX века усадьбой владел Федор Васильевич Самарин, действительный статский советник, шталмейстер двора императрицы Марии Федоровны. Старые постройки были сломаны, и усадьбу отстраивали заново. Построен главный дом был в стиле ампир, но стены были сделаны не из камня, а их дерева. Облик двухэтажного дома украшал большой балкон, поддерживаемый шестью колоннами дорического ордена. При усадьбе был большой липовый парк регулярной и пейзажной планировки, а одной из границ парка служил пруд прозванный Самаринским. После революции усадьбу национализировали, последние владельцы усадьбы - Комаровские, как и некоторые другие дворянские семьи, занялись земледелием, но затем их выселили и они подверглись репрессиям. В усадьбе разместили детскую санаторную туберкулезную колонию, впоследствии детский санаторий. Из мебели удалось чудом спасти несколько редких книжных шкафов конца XVIII века, перевезенных в Пушкинский музей в Больших Вяземах. А два льва из усадьбы теперь украшают другую усадьбу Архангельское. Так как постройки были деревянные, объект достался реставраторам почти в руинированном состоянии.

- В Измалково, являющемся объектом культурного наследия регионального значения, продолжается реставрация, специалисты восстанавливают шесть построек - главный дом, два флигеля, кладовую, кухню и возрождают парк, который входит в состав объекта культурного наследия регионального значения, - рассказывает руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Постройки датируются концом XVIII - началом XX века. Отдельные находки на территории парка связаны с повседневной жизнью Измалково. Так найдены столовые приборы, предметы гардероба, монеты, битая посуда. С ними уже работают специалисты.

По словам Емельянова, большая часть битой посуды- это цветочные горшки из оранжереи. Особый интерес представляют обнаруженные следы прежних планировок парка, это позволит больше узнать об обитателях здешних мест, о том, как формировался парк.

Ожидается, что часть обнаруженных находок станут доступны для посетителей парка. Так кирпичное основание одной из старинных парковых дорожек накроют стеклянной витриной. Небольшие артефакты также могут поместить под открытым небом в специальных витринах.

Напомним, что парк усадьбы Измалково планируют восстановить, ориентируясь на исторические чертежи и архивы. Планируется, что здесь будет пансионат для амбулаторного лечения детей.