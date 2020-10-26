Отказ принять оплату проезда транспортной или банковской картой для перевозчиков теперь чреват штрафом. В области принят закон, разрешающий штрафовать за это должностных лиц на 30-50 тысяч рублей, а юридических - на 70-100 тысяч.

Не все сегодня носят с собой кошельки, набитые наличкой. У молодежи зачастую и кошельков-то нет, вместо них телефоны с карточным приложением. Однако, по данным областного минтранса, треть работающих в области перевозчиков упорно предпочитают получать оплату за проезд наличными.

Терминалами для безналичной оплаты при этом обеспечены все, но хитрые делают вид, что автоматика барахлит, а наглые еще и высаживают пассажиров без налички. Новый закон стал дополнением к принятому в этом году постановлению областного правительства, в котором содержится ответ на вопрос, как быть, если в салоне автобуса отсутствует информация о возможности рассчитаться за поездку онлайн. Не висит такая табличка на видном месте? Значит, пассажир имеет право ехать бесплатно.