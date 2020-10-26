В Подмосковье ликвидирована нарколаборатория

Двое жителей поселка Богородское в Сергиево-Посадском округе соорудили в подвале гаражного бокса оранжерею. Только выращивали там не помидоры или, скажем, розы, а коноплю.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что двое мужчин в возрасте 26 и 35 лет организовали лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений. Для этого они закупили семена, удобрения, тепловые лампы и другое необходимое оборудование. При обыске помещения полицейскими обнаружено и изъято 23 куста растений. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркосодержащим растением - коноплей, в котором содержится наркотически активный компонент - тетрагидроканнабинол

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ.

Сергиево-Посадским городским судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.