К середине ноября в больницах области будут развернуты порядка 18 тысяч коек для больных коронавирусом. "Самая главная тема сейчас - борьба с пандемией. Уверен, что все прекрасно понимают важность и ответственность ситуации. Прошу каждого быть максимально мобилизованным и результативным, максимально вовлеченным во все, что касается сохранения жизни и здоровья людей", - сказал в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, проводя видеосовещание с главами и кабинетом министров.

В первую волну коронавируса, напомним, в медучреждениях региона заразившихся принимали 15 тысяч коек. Сейчас власти решили увеличить лимит - все-таки на дворе осень с сопутствующими сезонными простудами. За последние сутки, к примеру, выявили 499 новых больных - это раза в три больше, чем регистрировали летом. И пока наблюдается еженедельный прирост заболевших. "За прошлую неделю прибавили 33 случая. На позапрошлой было плюс 222", - поделилась статистикой замминистра здравоохранения области Светлана Лазарева, добавив, что, по сравнению с летними месяцами, нагрузка на "скорую помощь" уже выросла в 1,5 раза.

Сейчас врачи проводят порядка 28 тысяч анализов на COVID-19 в сутки, вирус выявляется у 1,8% прошедших тестирование жителей. А общее число заболевших граждан превысило 84 тысячи. Чуть более 1,5 тысячи больных скончались, 62,6 тысячи - выздоровели и выписались из больниц.

Для них в понедельник же открыли центр консультаций в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского. Известно, что некоторые переболевшие восстанавливаются длительно и тяжело, многие каждый чих начинают воспринимать как обострение опасной болезни и, конечно, консультативная помощь таким людям необходима.

Чтобы не отвлекать от работы участковых врачей, консультации отдали специалистам МОНИКИ, где давно опробованы и используются технологии телемедицины. Пока в центре работают 20 врачей, при необходимости их штат будет расширен.

К середине ноября для пациентов с коронавирусом будут развернуты 18 тысяч коек

Андрей Воробьев напомнил жителям области о том, что сейчас особенно необходимо соблюдать меры санитарной безопасности. Не пренебрегать санитайзерами, масками и перчатками, по возможности не посещать места массовых скоплений людей, особенно тем, кто входит в группы риска - пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Школьников тоже стараются изолировать от лишних контактов. "У нас порядка 1,5 тысячи школ, большая часть распустили детей на каникулы", - уточнил губернатор.