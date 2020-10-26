В Подмосковье таксиста забили до смерти в очереди за фастфудом

В подмосковном Воскресенске водителя такси избили до смерти за слишком долгий заказ фастфуда.

Как уточняет пресс-служба ГСУ СК региона, инцидент произошел в зоне ресторана, где обслуживаются водители. Одному из клиентов не понравилось, что таксист задерживает очередь. Подозреваемый три раза сильно ударил оппонента и скрылся

Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался. Было возбуждено уголовное дело о тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть. Сотрудники угрозыска и вневедомственной охраны задержали подозреваемого и доставили на допрос. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.