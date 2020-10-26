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26.10.2020 09:00

В Воронежской области поддержат учреждения культуры

Ремонт детских музыкальных школ, планируемая реконструкция музея "Костенки" и оперного театра - в ближайшие три года культурная сфера в регионе получит серьезный импульс к развитию. Порядок финансирования отрасли обсудили на рабочем совещании в Воронежской областной думе.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Сейчас парламентарии работают над формированием бюджета на 2021-2023 годы. Накануне нулевых чтений по поручению председателя облдумы Владимира Нетесова депутаты проводят встречи с представителями исполнительных органов власти, чтобы выработать общее мнение об объемах вложений в те или иные сферы. Встречу, посвященную вопросам культуры, провел председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков.

Фото: Воронежская областная Дума
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Первый заместитель руководителя профильного департамента Татьяна Цапина рассказала, что доходы областных учреждений культуры снизились в связи с "антивирусными" ограничениями. Однако программы по их развитию не свернуты. Так, в рамках нацпроекта "Культура" до конца года будут введены в эксплуатацию три дома культуры - в селе Каширское (Каширский район), рабочем поселке Нижний Кисляй (Бутурлиновский район) и селе Листопадовка (Грибановский район). Проект Листопадовского ДК, отметила Цапина, может стать типовым для региона.

В рамках нацпроекта также куплено семь автоклубов, открыты две модельные библиотеки (в Воронеже и Эртиле), оборудовано два виртуальных концертных зала (в Боброве и Калаче). После снятия ограничений они заработают в полном объеме.

Капремонт воронежских объектов культуры также продолжается, хотя график был скорректирован из-за "коронакризиса".

В 2021 году на реализацию полномочий департамента культуры планируется направить 1,8 миллиарда рублей. По словам Татьяны Цапиной, по некоторым направлениям финансирование нужно увеличить. Дополнительные средства необходимы на обновление репертуара воронежских театров и экспозиций в музеях региона. Департамент намерен разработать музейную экспозицию для дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони, который находится на реставрации. Также в региональную адресную инвестпрограмму следовало бы включить капремонт Дома губернатора в Воронеже (подразделение музея имени Крамского) и реконструкцию выставочного зала в археологическом музее-заповеднике "Костенки".

Фото: Воронежская областная Дума

Среди приоритетных объектов для вложений в ближайшие годы также названы театр оперы и балета и Воронежский концертный зал, а также инфраструктура Петровской набережной. Также Цапина анонсировала важную федеральную программу, которая предполагает капремонт детских школ искусств.

По итогам доклада депутаты задали ряд уточняющих вопросов и высказали предложения. В частности, о сокращении дефицита районных ДК в Воронеже, перераспределении средств на строительство и ремонт учреждений культуры, а также повышение зарплат в отрасли.

Руководитель регионального управления по охране объектов культурного наследия Владимир Перцев, в свою очередь, попросил парламентариев выступить с законодательной инициативой по внесению изменений в ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", чтобы усовершенствовать положения о защитных зонах таких объектов. В облдуме обещали проработать данный вопрос.

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