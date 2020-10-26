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26.10.2020 21:10
Рубрика: Экономика

Рыбацкое несчастье

Из-за коронавируса ограничен традиционный лов карася в Якутии
Текст: Владимир Таюрский ("Российская газета", Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
В районах Якутии из-за ковида стали вводить ограничения на мунху - традиционный коллективный подледный лов карасей.

У руководителей районных администраций буквально на душе скребли кошки, когда они вводили ограничительные меры на старинную традицию. Дело в том, что мунха - рыбацкий праздник, но далеко не развлечение. Это в прямом смысле слова тот случай, когда день год кормит. Караси в Якутии являются основным рыбным блюдом и летом, и зимой. А участники коллективной рыбалки за один выезд на подледный лов нередко обеспечивают этой вкусной рыбкой на зиму целые села. Улов не только мешками делят между рыбаками, но и развозят карасей по домам стариков, одиноких матерей, операторов котельных и других специалистов, которые не смогли оставить работу.

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Улов зависит от числа рыбаков - надо делать множество лунок, протягивать подо льдом невод и загонять в него рыбу. Чем больше народу - тем лучше. Нередко мунха собирает на озере сотни человек. Тогда несколько неводов связывают в один и за раз на лед поднимают тонны карасей. Увы, но массовые скопления людей предпочтительны и для коронавируса. Первыми ограничения на этот вид рыбалки ввели муниципальные власти Чурапчинского улуса. Следом ограничительные меры стали вводить и в других районах.

Это не значит, что рыбалку запрещают вообще. Можно выезжать семьями и небольшими компаниями - при условии, что разносчиков вируса среди них нет. Но это совсем другие уловы.

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