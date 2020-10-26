На Камчатке накрыли подпольное интернет-казино

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (часть 1 статьи 171.2 УК РФ). Подозреваемым стал 33-летний местный житель.

По версии следствия, с 24 сентября по 12 октября этого года он проводил азартные игры вне игорной зоны в нежилом помещении одного из домов по улице Тушканова по интернету.

"В ходе проведения обыска игрового клуба с участием оперативных сотрудников полиции УМВД России по Камчатскому краю изъято 14 единиц игрового оборудования и денежные средства", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Фигурант дела дал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства произошедшего.