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26.10.2020 05:05
Рубрика: Происшествия

На Камчатке накрыли подпольное интернет-казино

Текст: Юлия Гарднер

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (часть 1 статьи 171.2 УК РФ). Подозреваемым стал 33-летний местный житель.

В Красноярске полиция накрыла сеть подпольных казино

По версии следствия, с 24 сентября по 12 октября этого года он проводил азартные игры вне игорной зоны в нежилом помещении одного из домов по улице Тушканова по интернету.

"В ходе проведения обыска игрового клуба с участием оперативных сотрудников полиции УМВД России по Камчатскому краю изъято 14 единиц игрового оборудования и денежные средства", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Фигурант дела дал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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