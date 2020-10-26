На Сахалине сухогруз с углем выбросило на мель

В Углегорском районе Сахалинской области во время шторма на мель выбросило сухогруз "Меркурий Оушен".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Морской спасательный координационный центр "Южно-Сахалинск", судно под флагом Панамы стояло в порту "Углегорск". Пробоин и утечки топлива не обнаружено. На борту находится 20 членов экипажа.

Судно перед ЧП успели частично загрузить. На сухогрузе уже находится 12 тысяч тонн угля. На помощь из Корсакова должен выйти буксир, но из-за сильного ветра и высоких волн операция по спасению планируется только во вторник.