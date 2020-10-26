На Сахалине уволили чиновника за японскую карту Курильских островов

Сотрудника агентства по рыболовству Сахалинской области уволили за картографическую ошибку. На заседании по поддержке предпринимательства в презентации была использована карта, на которой Курильские острова отмечены в такой же цвет, что и остров Хоккайдо.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, карту взяли из японского ресурса. Губернатор Валерий Лимаренко поручил провести служебное расследование и наказать виновных.

Кроме увольнения сотрудника, был наказан и руководитель агентства - Ивану Радченко объявлен выговор.

"Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции РФ, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы. За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом", - приводятся в сообщении слова Валерия Лимаренко.