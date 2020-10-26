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Текст:   Марина Трубилина 
15:08 26.10.2020

Недостроенные здания поставят на учет

Около 63 тысяч долгостроев, на которые были потрачено 5,3 трлн рублей, насчитывается в России. Речь идет об объектах, которые возводятся на бюджетные деньги - это, например, поликлиники, школы, коммунальная инфраструктура.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Причин появления долгостроев несколько, рассказал глава Минстроя Владимир Якушев на онлайн-конференции "Борьба с незавершенным строительством как драйвер развития регионов". В кризисы сокращались инвестиционные программы, и в последующие годы объекты уже не получали нужное финансирование. Иногда некачественно подготавливается проектно-сметная документация, а после ее корректировки возрастает стоимость строительства. Или банкротится подрядчик, после чего стройка затягивается и опять же требуется дофинансирование.

Фото: iStock
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"Работа в этом направлении должна строиться по четко заданному алгоритму. Сначала должна быть произведена оценка каждого объекта, в рамках которой станет понятно, в каком состоянии он находится, сколько времени и средств необходимо на достройку, а также целесообразно ли его вообще достраивать", - сказал Якушев.

Некоторые объекты, стоявшие недостроенными годами, проще снести, чем довести до нормального состояния. Некоторые уже морально устарели. К примеру, может быть нецелесообразно достраивать станцию обезжелезивания воды, чье возведение началось более 20 лет назад (такой недострой есть, к примеру, в Хабаровском крае), сказал Якушев. Технологии за это время ушли далеко вперед, и если даже ввести объект в эксплуатацию, он уже не будет отвечать современным требованиям.

Очень важно, чтобы не появлялось новых объектов незавершенного строительства, подчеркнул министр. Для этого необходимо предусматривать полный объем финансирования строительства в бюджете на три года, подчеркнул Якушев. "За три года любой, даже наиболее сложный объект, как правило, должен быть построен", - сказал он. Кроме того, необходимо совершенствование нормативной базы. Также, отметили участники конференции, нужно определить, какое ведомство будет отвечать за решение проблем с такими недостроями. Возможно, понадобится принятие закона о незавершенном строительстве.

Счетная палата занимается проблемой недостроев уже более года, сообщила аудитор СП Светлана Орлова. При этом только 10 регионов из 85 сделали полный анализ незавершенного строительства на своей территории. В ближайшее время, по мнению аудитора, необходимо создать единую базу объектов незавершенного строительства. Сейчас, по словам Орловой, уже есть подобные региональные базы - в каждом регионе можно посмотреть на сайте, сколько здесь есть недостроев, сколько лет они строятся, какой орган власти отвечает за это строительство. Подготовлено постановление правительства - какие недостроенные объекты могут быть списаны, сообщила Орлова.

Решение проблем с недостроями может стать драйвером экономического развития регионов и послужить достижению национальных целей, отметили эксперты. К примеру, завершение строительства станций водоотведения положительно повлияет на здоровье жителей региона. А земельные участки, когда-то отведенные под недостроенные объекты, можно будет использовать под другие, более актуальные цели.

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