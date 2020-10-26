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26.10.2020 04:24
Рубрика: Происшествия

У границ нацпарка в Приморье потушили крупный пожар

Текст: Анна Бондаренко

Рядом с границами национального парка "Земля леопарда" в Хасанском районе Приморье целые сутки тушили первый в этом осеннем сезоне крупный пожар. По предварительной оценке, от огня пострадало несколько тысяч гектаров на сопредельной территории. Как отмечают в пресс-службе резервата, причиной возгорания мог быть поджог.

Фото: РИА Новости
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Огонь занялся южнее поселка Рязановка в субботу. Из-за сильного ветра, достигающего 14 метров в секунду, он быстро распространялся, в итоге подобравшись к "Гамовскому" участку национального парка. Группа госинспекторов "Земли леопарда" сутки держала огненный фронт на границе территории нацпарка.

"Огромную роль сыграли заранее подготовленные нами минерализованные полосы. Несмотря на большую протяженность пожара, вскопанные участки земли стали барьером, помогли остановить и потушить пламя", - рассказал заместитель директора учреждения по охране территории Евгений Стома.

К пожароопасному периоду на "Земле леопарда" восстановили более 200 километров минерализованных полос, создали резервный запас топлива и привели в повышенную готовность всю технику и оборудование.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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