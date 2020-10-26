В некоторых регионах население почти все жилье строит самостоятельно

Более 620 тысяч квартир в многоэтажных и частных домах построено в России за девять месяцев, сообщает Росстат. Общая площадь новостроек составляет 47,8 млн кв.м. жилья.

В некоторых регионах ввод жилья в нынешнем году значительно упал. В Подмосковье он сократился за 9 месяцев на 23,4%, в Москве - на 15,7%, в Ростовской области - на 11,1%. При этом в целом по стране объемы ввода в эксплуатацию снизились по сравнению с прошлым годом лишь на 2,3%.

Это минимальное снижение в нынешнем году, отмечают в Минстрое. "Мы наблюдаем восстановление активности в сфере жилищного строительства после весенне-летнего спада. Значительную помощь отрасли оказали меры государственной поддержки, в том числе, программа субсидирования ипотеки для покупки жилья в новостройках, а также льготное кредитование застройщиков. Таким образом, благодаря своевременным решениям правительства отрасль жилищного строительства почти восстановила докризисные темпы работы", - отмечает глава ведомства Владимир Якушев.

Более половины построенного с января по сентябрь жилья - дома, которые возведены населением (187,2 тысячи домов площадью 25,1 млн кв.м). Это на 1,5% меньше, чем годом ранее. В некоторых регионах доля индивидуального домостроения значительно выше. Так, в республиках Алтай и Тыва, в Мурманской области частные дома составляют от 91% до 98,4% жилья, а в Еврейской АО - все 100%.