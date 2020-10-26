Жителя Южно-Сахалинска сняли с авиарейса за дебош на борту

Жителя Южно-Сахалинска сняли с рейса, следовавшего по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, за устроенный на борту самолета дебош, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, после чего видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. На ней видно, как находящийся в салоне самолета мужчина кричит, что рядом с ним находятся террористы и просит вызвать капитана экипажа воздушного судна.

В пресс-службе подчеркнули, что нарушителя вывели из самолета, а рейс отправился по расписанию.