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26.10.2020 12:05
Рубрика: Происшествия

Двое жителей Прикамья убили человека и запугали свидетеля

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Двух жителей города Добрянка Пермского края, мужчину и женщину, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Фото: iStock
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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием было установлено, что обвиняемые на улице в поселке Вильва напали на своего 35-летнего знакомого и жестоко избили его. Мужчина с различными травмами был госпитализирован в больницу и там скончался.

Желая замести среды преступления, злоумышленники пришли домой к 38-летней женщине, которая была очевидцем нападения, избили ее и потребовали дать ложные показания в полиции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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