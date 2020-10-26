Двое жителей Прикамья убили человека и запугали свидетеля

Двух жителей города Добрянка Пермского края, мужчину и женщину, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием было установлено, что обвиняемые на улице в поселке Вильва напали на своего 35-летнего знакомого и жестоко избили его. Мужчина с различными травмами был госпитализирован в больницу и там скончался.

Желая замести среды преступления, злоумышленники пришли домой к 38-летней женщине, которая была очевидцем нападения, избили ее и потребовали дать ложные показания в полиции.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.