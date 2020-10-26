Глава Ижевска заболел коронавирусом

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

- Болезнь коварна и мне не удалось избежать этой участи. На собственном примере я теперь знаю, что такое заразиться COVID-19. Быстро самоизолировался, лечусь, чувствую себя удовлетворительно, но, к сожалению, не смогу так активно, как прежде, принимать участие в жизни города, - сказал Бекмеметьев.

По данным на 26 октября в Удмуртии выявили 8384 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 121 за последние сутки. 6271 человек выздоровел, 151 умер.