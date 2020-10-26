Инвестиционный портал Оренбургской области заработал на полную мощность

В октябре инвестиционный портал Оренбуржья заработал на полную мощность. Создатели интернет-ресурса, запущенного Корпорацией развития области, постарались сделать его максимально удобным для потенциальных инвесторов: здесь можно не только узнать полную информацию о возможностях субъекта, крупных проектах, инвестплощадках и налоговых льготах, но и получить ответы на свои вопросы от первых лиц региона.

Новый портал уже получил высокую оценку в профессиональной среде. Так, в рамках совместного исследования Национального рейтингового агентства и экономического факультета МГУ, представленного на крупнейшей международной конференции по электронному правительству ICEGOV 2020, инвестпортал Оренбургской области был отмечен в качестве примера наиболее радикального улучшения региональных онлайн-ресурсов для инвесторов.

Основная аудитория сайта - представители бизнеса из других регионов РФ и стран зарубежья, а также оренбургские предприниматели.

- Друзья, добро пожаловать на инвестиционный портал Оренбургской области - один из лучших в стране! Мы сделали его максимально информативным и удобным, - рассказал гендиректор Корпорации развития Оренбуржья Игнат Петухов. - На виртуальной карте региона вы в режиме реального времени можете ознакомиться с информацией по любой интересующей территории.

Так, в каждом из районов области обозначен перечень доступных для освоения объектов недвижимости, а также полная информация по ним: назначение использования земельного участка, наличие природных ископаемых, удаленность в километрах от аэропорта, железной дороги и транспортных магистралей, коммуникации на территории и их расчетная мощность, а также численность населения и жителей трудоспособного возраста.

Кроме того, на портале можно скачать схему по технологическому присоединению к энергосетям, схему газоснабжения и региональную программу развития электроснабжения. А для того чтобы бизнесмены могли оперативно получить обратную связь, на сайте указаны прямые контакты чиновников, ответственных в муниципалитетах за работу с инвесторами. В личном кабинете потенциальный инвестор может задать любой интересующий вопрос и получить на него оперативный ответ.

Как пояснили в Корпорации развития, в дальнейшем перечень инвестиционных площадок будет расширяться и уточняться.

- Мы верим, что в нашей области можно вести бизнес выгоднее, чем в других регионах, - отметил Игнат Петухов.

Кстати

Новый инвестиционный портал Оренбургской области (investinorenburg.ru) создан в полном соответствии с требованиями Агентства стратегических инициатив - оператора Национального рейтинга инвестиционного климата.