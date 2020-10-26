На Саратовском электроагрегатном производственном объединении все-таки решили сохранить известный бренд отечественной бытовой техники "Саратов".

Для этого на предприятии оптимизировали линейку моделей холодильников и морозильников. И сосредоточились на выпуске самых ходовых моделей. А также запланировали сокращение персонала. Как сообщили корреспонденту "Российской газеты" в областном министерстве труда и соцзащиты, предприятие уведомило о возможном увольнении 270 сотрудников (148 из них пенсионеры).

Основной профиль объединения - выпуск электроагрегатов для двигателей самолетов и вертолетов, а также для другой военной техники. В то же время предприятие известно и своей продукцией бытового назначения - холодильниками и морозильниками под маркой "Саратов". С середины прошлого века завод выпустил их более 18 миллионов штук. Холодильники под таким брендом поставлялись в 37 стран мира. Однако современной конкуренции не выдержали, их производство за несколько лет сократилось почти в четыре раза: с 300 до 80 тысяч штук в прошлом году.

В начале этого года руководство предприятия даже собиралось производство холодильников вообще законсервировать и сократить более 800 человек. Однако с середины лета выпуск знаменитых холодильников был возобновлен. В настоящее время завод предлагает одиннадцать моделей холодильников, в том числе маленьких, и 6 видов морозилок. Ранее, по словам руководителя завода Евгения Резника, линейка продукции включала 27 моделей.

Для изменения ситуации, как отмечают эксперты, нужно проводить серьезную модернизацию производства. Предпринимаемые сегодня меры могут дать только временный эффект.