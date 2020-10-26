У семей с детьми появился шанс взять ипотеку по ставке ниже льготной

В России семьи с детьми могут взять ипотеку по ставке даже ниже льготной - менее 6,5 процента. Такую возможность предоставляет программа "Семейная ипотека", которая работает в рамках национального проекта "Демография". С января 2019 года по сентябрь 2020 года уже выдано около 105 тысяч семейных кредитов на почти 269 миллиардов рублей. Корреспонденты "Российской газеты" побывали в гостях у тех, кто взял семейные кредиты.

Льгота для особенных детей

В Пензенской области участие в программе "Семейная ипотека с государственной поддержкой" принимают участие 12 банков, в которых льготная ставка варьируется от 4,5 до 6 процентов.

А в пригороде Пензы - городе Спутнике - семьи с детьми могут приобрести квартиру от 2,7 процента. А это значит, что собственное жилье доступно от пяти тысяч рублей в месяц при первоначальном взносе в десять процентов от полной стоимости квартиры.

Кроме того, в Пензе на помощь при выплате ипотеки могут рассчитывать семьи, в которых растут особенные дети. В регионе утвердили программу, по которой ипотечные кредиты родителям ребенка -инвалида выдают под шесть процентов годовых. И не имеет значения - новостройка это или вторичное жилье.

Важно также, что льготы распространяются не только на вновь обратившихся заемщиков, но и на тех, кто уже давно приобрел жилье в ипотеку. А также если инвалидность была приобретена после того, как семья взяла ипотеку.

"Раньше льготную ипотеку давали только семьям, в которых хотя бы двое детей. При этом было важное условие - хотя бы один ребенок должен родиться с 2018 по 2022 годы. Если в семье младшему ребенку уже более трех лет, ипотеку под шесть процентов взять было нельзя", - поясняет врио министра труда и социального развития области Алексей Качан.

Для семей с детьми-инвалидами никаких исключений не было. Хотя им нужна дополнительная поддержка. И вот приняли поправки, чтобы дать таким семьям больше льгот и гарантий. И шансов в жизни.

Будем рожать!

У Натальи Ильиной три дочки. Старшая - Альбина - имеет статус инвалид детства, у нее детский церебральный паралич. До трех лет она не ходила и не разговаривала.

"Когда узнала, что я второй раз беременна, - рассказывает Наташа, - всю ночь проплакала в подушку. Разные мысли в голову лезли. Но меня поддержали близкие, родители. Решили рожать. А когда пошла на УЗИ, узнала, что у меня будут двойняшки. К такому мы были вообще не готовы, на тот момент жили с мужем и дочкой в однокомнатной квартире".

Супруги стали думать, как приобрести жилье просторнее. Обратились в банк и узнали, что могут получить ипотеку под шесть процентов годовых. Зарплата мужа позволила оформить кредит на 1,5 миллиона. В итоге они переехали из однушки в трешку. Затем погасили часть кредита материнским капиталом, уменьшив сумму ежемесячных выплат. Теперь выплаты по ипотеке у них меньше, чем плата за аренду такой же квартиры.

"У старшей дочки своя комната, у близняшек - своя, - рассказывает Наталья. - После рождения сестренок, наша Альбина стала более самостоятельной. Она училась ходить, глядя на них".

Для семей с детьми-инвалидами льготная ставка будет действовать до 2027 года. В то время, как по семейной ипотеке - пока до 2023 года. В программе нет требований, чтобы инвалидность у ребенка была установлена на длительный срок. Подойдет, даже если ее установили только на год или два. Так происходит, когда у подростка выявляют сахарный диабет или случается травма. Если со временем инвалидность снимут или родители решат ее не продлевать, ипотечная ставка в шесть процентов все равно сохранится до конца выплат.

Когда кредит не тянет

В Алтайском крае в этом году семейную ипотеку под шесть процентов годовых оформили уже 505 семей. Всего же за два с половиной года реализации программы "Семейная ипотека" ей воспользовались в регионе 1 139 семей.

У Евгения и Натальи Кудрявцевых из Барнаула две дочки двух и шести лет. Новый, 2021 год эта дружная семья будет встречать в новенькой трехкомнатной квартире, которую они приобрели в ипотеку еще на стадии строительства. "Мы купили долевку два года назад, когда дом был на стадии котлована, - рассказала корреспонденту "РГ" Наталья Кудрявцева. - Тогда мы только ждали пополнения в семье. И взяли обычную ипотеку без льгот под 9,3 процента годовых".

После рождения второй дочки переоформили документы на льготные шесть процентов годовых. И сразу существенно снизились ежемесячные платежи: вместо 13,7 семья теперь платит меньше десяти тысяч в месяц. "Это хорошее подспорье, - признается Наташа, - ведь я пока не работаю, сижу с младшенькой в декрете".

Похожая история и у барнаульской семьи Дятьевых. Дмитрий и Оксана смогли уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке почти вдвое - с 18 до 10 тысяч рублей.

"Мы сразу после рождения сына хотели стать участниками программы "Семейная ипотека", но засомневались - стоит ли снижать ставку до шести процентов всего на три года, - поделилась своим опытом Оксана Дятьева. - Ведь поначалу программа давала льготу только на три, пять или восемь лет. А у нас ипотека на 25 лет. Хорошо, что президент принял решение распространить действие льготной ставки на весь срок ипотечного договора. Это стало гарантией, что банк ее уже не сможет повысить. Вот тогда мы решились".

Исправили процент

Тюменская область занимает пятое место в России по числу заключенных сделок по "Семейной ипотеке". Выдано уже 3,7 тысячи льготных кредитов. Многие жители области получили заветные квадратные метры в строящихся и уже сданных домах, а кому-то, при условии приобретения квартиры от юрлица в прежнее время, удалось пройти процедуру выгодного рефинансирования.

Семь лет назад семья Поповых по договору долевого участия взяла ипотеку с очень "кусачей" годовой ставкой 11,5 процента и немалым ежемесячным платежом в 27 тысяч рублей. Два года назад паре удалось снизить его до 17 тысяч. А с прошлого года они - в "Семейной ипотеке". И теперь до 2042 года семья будет платить чуть более 11 тысяч рублей. Ставка для молодых родителей по госпрограмме - 4,7 процента годовых.

Учителя Алена и Максим Лукьяненко, родив второго малыша, задумали расширить жилплощадь. "Семейная ипотека" у нас на 15 лет. Взяли ее на долевку в прошлом октябре, - рассказывает Алена. -Первоначальный взнос погасили маткапиталом и накопленными средствами. В феврале 2020 года получили ключи".

Справка "РГ"

Постановление Правительства РФ № 339 от 28 марта 2019 года дало возможность воспользоваться льготами при приобретении жилья семьям, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. При этом заемщик и его дети, с рождением которых появилось право на господдержку, должны иметь российское гражданство, а жизнь и недвижимость обязательно застраховать.

Потом эту программу переверстали. Продлили действие льготной ставки на весь срок кредита. Изначально было так: если в семье в 2018 году родился второй ребенок, можно взять ипотеку и платить банку до шести процентов три года, при рождении третьего ребенка льготу давали на пять лет, многодетная семья рассчитывала на небольшой процент в течение восьми лет. Но потом ставка все равно бы поднялась, и до конца кредитного договора пришлось платить больше: ключевую ставку ЦБ + два процентных пункта.

Продление льготного периода потребует дополнительного финансирования в размере 60 миллиардов рублей на три года. Эти средства выделят из федерального бюджета. В августе 2020 года внесли еще одно изменение. Размер первоначального взноса был уменьшен с 20 до 15 процентов.