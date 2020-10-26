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26.10.2020 20:12

Ульяновские крупы пойдут на экспорт

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В Ульяновской области "Репьевский крупозавод" заключил экспортный контракт на 36 миллионов рублей. Первые поставки гороха и перловки начнут осуществляться за рубеж. Ранее поставки велись в крупные торговые сети по всей России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Предприятие вносит серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Продукция поставляется по всей стране, и в настоящий момент на заводе активно продвигают вопрос экспортных поставок, - говорит заместитель председателя правительства - министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин. - Предприятие работает с 1898 года и десятилетиями производит крупы высшего качества. Основным видом деятельности завода является переработка сельскохозяйственного сырья - крупяных культур, а также сбыт готовой продукции - перловки, пшена, гречки, гороха. Кроме того, на предприятии налажено производство ячменной муки высшего сорта и цельнозерновой тонкого помола.

Фото: Пресс-служба министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области
Ульяновская область стала лучшей в сельхозкооперации

В сутки завод выпускает более 100 тонн крупяной продукции.

- Наш завод является не только крупным производителем крупы, которая поставляется в другие регионы России. Сейчас мы активно продвигаем вопрос экспортных поставок. Совместно с региональным минсельхозом, торгово-промышленной палатой области и Российским экспортным центром мы участвовали в течении года в различных международных проектах, результатом стало подписание экспортного контракта на 36 миллионов рублей. В ближайшее время наше предприятие начнет экспортные поставки. Прежде всего будем отправлять за рубеж перловую и ячневую крупы, - рассказал генеральный директор "Репьевского крупозавода" Константин Захаров.

Руководитель федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в Ульяновской области Наталья Снежинская посетила "Репьевский крупозавод", в ходе визита обсуждалось дальнейшее развитие экспортных связей.

Напомним, федеральный проект "Экспорт продукции АПК" входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", разработанный по инициативе президента России. Он призван увеличить конкурентоспособность и востребованность российской продукции на глобальном рынке. Основными целями нацпроекта является увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение в валовом внутреннем продукте страны доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг, формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации.

Фото: Правительство Ульяновской области
Приближается форум "Сделано в Ульяновской области"

Губернатор Сергей Морозов поставил перед региональным правительством задачу расширения партнерских отношений с представителями зарубежных компаний. В регионе состоялась выставка-форум "Сделано в Ульяновской области". На экспортные площадки пригласили торговых представителей различных государств и экспертов крупнейших иностранных компаний. Из-за сложившихся эпидемиологических условий многие участники присоединились к работе площадок по видеосвязи.

Стоит отметить, что в этом году ульяновские аграрии получили рекордный за последние десятилетия урожай - более 2,1 миллиона тонн зерна. По состоянию на 23 октября зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 640 тысяч гектаров, что составляет 99 процентов от плановых показателей. Валовой сбор составил более 2 160 тысяч тонн при средней урожайности 33,8 центнера с гектара. Собранного в этом году урожая с огромным запасом достаточно как для обеспечения внутренней потребности региона, она составляет 800 тысяч тонн, так и для реализации за рубеж. Ульяновские аграрии продолжают наращивать экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции.

Справка "РГ"

На сегодняшний конкурентоспособными игроками на международном рынке являются более 250 производителей Ульяновской области. Выпущенная ими продукция поставляется в 88 стран мира. Основными партнерами Ульяновской области являются Казахстан, США, Белоруссия, Дания, Украина, Китай, Конго, Германия, Азербайджан и Армения.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Национальные проекты в Ульяновской области – энергия будущего

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