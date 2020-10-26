В Башкирии при пожаре погибла женщина с детьми

Во время тушения пожара в деревне Новософиевка Федоровского района Башкирии были найдены тела женщины и ее двоих маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар начался днем в жилом доме на улице Первой. Сообщение о нем поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ около девяти утра по московскому времени. На место выехали силы и средства МЧС России, а также добровольная пожарная команда Михайловского сельсовета. На момент прибытия огнем был по всей площади охвачен дом на двух хозяев. Горели и надворные постройки.

Локализовали пожар в одиннадцатом часу дня, еще час понадобился для ликвидации открытого горения. В ходе тушения пожарные сначала нашли тело 41-летней женщины, а затем ее пятилетнего сына. Долго искали младшего ребенка погибшей - трехлетнего мальчика. Его тело было обнаружено на пожарище уже вечером.

Причины пожара установит следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.