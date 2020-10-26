В Оренбуржье подвели итоги реализации дорожной карты по инвестклимату

За девять месяцев с начала реализации принятой в Оренбуржье дорожной карты по повышению инвестиционного климата регион заметно улучшил свои позиции в этом плане, поднявшись в национальном рейтинге с 51-го места на 44-е. Более чем по 30 показателям зафиксирован рост.

Об этом заявил генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов, подводя первые итоги работы в рамках взятого регионом курса на развитие инвестиционного потенциала.

Как уже писала "РГ", область планирует войти в топ-20 самых комфортных для бизнеса субъектов страны. Программным документом для достижения этой цели стала дорожная карта, разработанная Корпорацией развития. В нее включены 152 мероприятия. Особое внимание уделено таким направлениям, как взаимодействие с предпринимательским сообществом, работа по контрольно-ревизионной деятельности, цифровизация и принятие новых нормативных актов.

Несмотря на то что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в ранее намеченные планы, основные приоритеты остались прежними.

- Да, в этом году изменились условия работы, но не поменялся главный принцип дорожной карты - сделать Оренбургскую область одним из самых комфортных регионов по ведению бизнеса, - подчеркнул Игнат Петухов. - Более того - состоялись мероприятия, которые ранее не были включены в дорожную карту, но серьезно повлияли на инвестклимат области. Я имею в виду те меры поддержки бизнеса, которые принимались руководством Оренбуржья в апреле-мае, когда эпидемия только начиналась. Кстати, они признавались одними из лучших в стране - как по охвату предпринимательского сообщества, так и по сбалансированности этих мер. Это касается как финансовой помощи, так и налоговых и льготных преференций для малого и среднего предпринимательства - когда бизнесмены получали льготы по уплате налога по упрощенной системе налогообложения, рассрочку по внесению арендных платежей за арендуемое имущество. Особо хотелось бы отметить консультационную поддержку в режиме 24/7, которую получают предприниматели.

Напомним, что в целом по Оренбуржью господдержку в период пандемии получили 18 000 предприятий пострадавших отраслей. Это позволило смягчить последствия введенных ограничений для бизнес-сферы.

Игнат Петухов отметил, что при разработке дорожной карты для оценки инвестклимата были заложены максимально понятные и прозрачные критерии.

- Термин "инвестиционный климат" расплывчат и не очень понятен широким слоям населения. Для того чтобы отражать ситуацию в этой сфере максимально объективно, в нашей дорожной карте суммарная оценка состоит из 44 показателей, каждый из них мы можем измерить, - пояснил гендиректор Корпорации развития области. - В частности, речь идет о таких критериях, как сроки подключения к электросетям, выдачи разрешений на строительство, создание инфраструктуры. Так, в этом году мы с 51-го места в Нацрейтинге инвестклимата поднялись на 44-е. Что означают эти цифры? На два дня в регионе сократился срок выдачи разрешений на строительство, а продолжительность процедуры по вводу в эксплуатацию объектов электроснабжения - на три дня. Мы запустили новый портал инвестиционных объектов Оренбургской области, в рамках которого сформировали интерактивную карту площадок, где потенциальный бизнес может размещаться и создавать свои новые производства. В целом же за девять месяцев рост зафиксирован более чем по 30 показателям из 44-х. Правда, есть отдельные моменты, по которым произошло снижение. Необходимые выводы по ним уже сделаны. Сейчас мы модернизируем нашу дорожную карту, делаем ее живым, работающим инструментом.

Кстати

По итогам составленного журналом "Инвест-Форсайт" рейтинга инвестиционной активности регионов за сентябрь текущего года, Оренбуржье вошло в топ-10 лидеров. В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских субъектах инвестиционных проектах.