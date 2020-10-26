В Пермский край прибудет крупная партия лекарств

В Прикамье в ближайшее время поступит крупная партия лекарств. Получить ее оперативно стало возможным благодаря личным договоренностям губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с компанией-производителем.

В Прикамье прибудет более 90 тысяч упаковок противовирусных препаратов и антибиотиков. ​На этой неделе лекарства будут распределены по точкам продажи одной из крупнейшей сети аптек в регионе.

Ранее, на совещании с аптечными сетями, Дмитрий Махонин подчеркивал значимость обеспечения лекарствами жителей региона, вопрос особенно актуален сейчас из-за повышенного спроса. Противовирусные препараты назначаются как для лечения и профилактики ОРВИ, так и для медикаментозной профилактики коронавируса.

- Сейчас есть сложности в получении лекарств, связанные с введением новой системы маркировки в стране. Поэтому проблема с временным​ дефицитом препаратов в аптеках есть у всех регионов. Краевые власти и я лично сделаем все, чтобы максимально оперативно доставлять лекарства в аптеки региона. От этого зависит здоровье и жизнь наших земляков, - обозначил Дмитрий Махонин.

Собственник сети аптек Александр Броварец отметил весомый вклад помощи губернатора в ускорение поставки лекарств.

- Мы работаем со всеми производителями противовирусных препаратов и антибиотиков, но дефицит по ряду важнейших лекарств остается.​ Надеемся, что ситуация с обеспечением лекарствами жителей Пермского края будет улучшаться, так как здесь активно помогает губернатор, - рассказал он.

Препаратов, которые привезут в регион, хватит на месяц.