С ненормальным положением дел, когда в силу тех или иных причин роженицы отказываются от своих детей, решили бороться в Прикамье. Этот проект получил название "В домике". Сотрудников роддомов обучат методам поддержки таких мам в трудной ситуации. С такой инициативой выступил пермский фонд "Дедморозим". Матерям, желающим отказаться от своего новорожденного ребенка, помогали и раньше, но поддержку находили только те, кто находился в роддомах краевого центра. Сейчас ее начнут оказывать по всему краю. Уже заключены соглашения о сотрудничестве с акушерскими отделениями в Верещагино, Чернушке, Чайковском и Краснокамске. В планах - подписать аналогичные документы со всеми перинатальными центрами и роддомами Прикамья.
- Поддержка оказывается только с согласия женщины, а работа ведется совместно с семьей, - говорит координатор проекта "В домике" и Татьяна Добрынина. - Наши специалисты никогда не уговаривают женщину оставить ребенка или отказаться от него. Мы оцениваем, есть ли у семьи силы и ресурсы для заботы о малыше. Служба сохранения семей готова оказывать женщинам психологическую, юридическую и благотворительную помощь.
Детей оставляют по нескольким причинам. Как правило, это отсутствие поддержки от родных и близких, в первую очередь от отца новорожденного или родителей матери. Также отказываются от младенца и из-за отсутствия денег, тяжелого заболевания ребенка или же мама оказывается слишком молодой. Специалисты помогают в решении социально-правовых вопросов - например, оформить документы, оказывают психологическую поддержку, могут помочь с одеждой для малыша и продуктами. Сейчас работу с отказницами в городах и районах края будут вести сотрудники роддомов. Также этим станут заниматься те, кто прошел специальное обучение, но при этом сигналы о женщинах, нуждающихся в поддержке, будут приниматься по круглосуточному телефону "горячей линии".
По статистике минздрава Прикамья, до половины от числа отказов от новорожденных происходит за пределами краевого центра. В итоге порядка 20-30 малышей теряют связь с матерью. Помощь специалистов позволит женщинам не оставлять новорожденного малыша из-за временных проблем, пережить трудности и сохранить семью.
Профилактикой абортов в Югре стал активно заниматься Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в регионе. Два года назад, когда Совет только создавали, с этой деликатной просьбой к мужчинам обратился заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов. Ведь каждая шестая женщина в России идет на аборт, потому что ее муж не готов к отцовству. В Совет отцов объединились самые активные папы округа. Роль мужчин югрорчан, конечно, не сводится только лишь к влиянию на собственных жен. Они выступают, например, в колледжах и техникумах. Какой в итоге вклад внесли именно отцы в профилактику абортов в регионе, в точности сказать сложно. Но число абортов в Югре действительно идет на спад. Так, по данным службы родовспоможения департамента здравоохранения Югры, за последние шесть лет число отказов от абортов женщин, намеревавшихся пойти на этот шаг, снизилось с 11 до 16,7 процента. И в прошлом году в результате всей проделанной профилактической работы, в Югре родилось 850 малышей.
Подготовила Елена Мационг, Ханты-Мансийск