В Пермском крае начала работу служба помощи матерям, решившим отказаться от новорожденных. Она будет действовать во всех родильных домах региона.

С ненормальным положением дел, когда в силу тех или иных причин роженицы отказываются от своих детей, решили бороться в Прикамье. Этот проект получил название "В домике". Сотрудников роддомов обучат методам поддержки таких мам в трудной ситуации. С такой инициативой выступил пермский фонд "Дедморозим". Матерям, желающим отказаться от своего новорожденного ребенка, помогали и раньше, но поддержку находили только те, кто находился в роддомах краевого центра. Сейчас ее начнут оказывать по всему краю. Уже заключены соглашения о сотрудничестве с акушерскими отделениями в Верещагино, Чернушке, Чайковском и Краснокамске. В планах - подписать аналогичные документы со всеми перинатальными центрами и роддомами Прикамья.

- Поддержка оказывается только с согласия женщины, а работа ведется совместно с семьей, - говорит координатор проекта "В домике" и Татьяна Добрынина. - Наши специалисты никогда не уговаривают женщину оставить ребенка или отказаться от него. Мы оцениваем, есть ли у семьи силы и ресурсы для заботы о малыше. Служба сохранения семей готова оказывать женщинам психологическую, юридическую и благотворительную помощь.

Детей оставляют по нескольким причинам. Как правило, это отсутствие поддержки от родных и близких, в первую очередь от отца новорожденного или родителей матери. Также отказываются от младенца и из-за отсутствия денег, тяжелого заболевания ребенка или же мама оказывается слишком молодой. Специалисты помогают в решении социально-правовых вопросов - например, оформить документы, оказывают психологическую поддержку, могут помочь с одеждой для малыша и продуктами. Сейчас работу с отказницами в городах и районах края будут вести сотрудники роддомов. Также этим станут заниматься те, кто прошел специальное обучение, но при этом сигналы о женщинах, нуждающихся в поддержке, будут приниматься по круглосуточному телефону "горячей линии".

Методам поддержки мам, готовых отказаться от ребенка, обучат сотрудников роддомов

По статистике минздрава Прикамья, до половины от числа отказов от новорожденных происходит за пределами краевого центра. В итоге порядка 20-30 малышей теряют связь с матерью. Помощь специалистов позволит женщинам не оставлять новорожденного малыша из-за временных проблем, пережить трудности и сохранить семью.

Между тем

Профилактикой абортов в Югре стал активно заниматься Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в регионе. Два года назад, когда Совет только создавали, с этой деликатной просьбой к мужчинам обратился заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов. Ведь каждая шестая женщина в России идет на аборт, потому что ее муж не готов к отцовству. В Совет отцов объединились самые активные папы округа. Роль мужчин югрорчан, конечно, не сводится только лишь к влиянию на собственных жен. Они выступают, например, в колледжах и техникумах. Какой в итоге вклад внесли именно отцы в профилактику абортов в регионе, в точности сказать сложно. Но число абортов в Югре действительно идет на спад. Так, по данным службы родовспоможения департамента здравоохранения Югры, за последние шесть лет число отказов от абортов женщин, намеревавшихся пойти на этот шаг, снизилось с 11 до 16,7 процента. И в прошлом году в результате всей проделанной профилактической работы, в Югре родилось 850 малышей.

Подготовила Елена Мационг, Ханты-Мансийск