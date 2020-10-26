В Прикамье задержаны подозреваемые в вооруженном нападении на ломбард

В пригороде Перми сотрудники полиции задержали двух мужчин, которых подозревают в разбойном нападении на ломбард.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в октябре текущего года двое мужчин в масках зашли в ломбард, расположенный в деревне Кондратово Пермского края, и, угрожая продавцу пистолетом, стали требовать ключи от сейфа. Женщина смогла нажать кнопку тревожной сигнализации и вызвать группу быстрого реагирования. Заметив это, злоумышленники крылись с места преступления.

Через несколько дней сотрудники полиции, на основании показаний продавщицы, задержали подозреваемых. В ходе обыска у них было обнаружено и изъято оружие. В настоящее время в отношении двух мужчин возбуждено и расследуется уголовное дело.