В Саратове трое мужчин похитили девушку и сутки удерживали взаперти

В Саратове полицейские освободили 19-летнюю девушку, похищенную в пятницу.

Как сообщает региональное управление СК, трое молодых людей, двое из которых ранее были судимы, на улице Московской Саратова похитили местную жительницу. Девушку привезли в помещение на улице Танкистов и незаконно удерживали там.

На следующий день пленница дождалась, когда похитители уснут, сумела достать отобранный у нее мобильный телефон и позвонить своему знакомому, который сообщил о случившемся в полицию.

Полицейские освободили пленницу и задержали предполагаемых похитителей, молодых людей 18, 19 и 20 лет.

Как отметили в СУ СК, возбуждено уголовное дело о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

- Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, - сообщает пресс-служба ведомства.