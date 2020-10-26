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26.10.2020 16:01
Рубрика: Общество

Жители российских мегаполисов назвали составляющие женской красоты

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Ученые Самарского университета имени академика Королева провели исследование, в котором выяснили, как молодые мужчины и девушки в крупных городах воспринимают женскую красоту и на что прежде всего обращают внимание. О результатах "РГ" рассказала доцент кафедры социологии и культурологии Самарского университета Елена Чердымова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование стало ответом на современные тенденции: чрезмерное внимание к телесности и увлечение косметологической хирургией. Ученые попытались понять, куда это может завести человечество. Так ли важна женская красота и что она из себя представляет сегодня, что вкладывают в это понятие жители городов.

Опросы прошли в Москве, Самаре и Нижнем Новгороде. В качестве респондентов привлекалась молодежь от 20 до 34 лет примерно поровну обоих полов.

Фото: iStock
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Оказалось, что юноши и молодые мужчины чаще всего при общении с женщиной обращают внимание на ее поведение. А вот девушки, напротив, смотрят на лицо и оценивают речь собеседницы, сравнивая себя с ней.

- Большинство респондентов включили в понятие "женская красота" такие внешние данные, как фигуру, правильные черты лица, здоровые волосы, кожу и ногти. Многие констатировали, что привлекательная внешность выступает катализатором межличностных отношений и позволяет многого достичь. Это некий карт-бланш, но, чтобы быть успешной в жизни, этого мало, нужно развивать ум, а также такие достоинства и черты личности, как доброта, умение сопереживать ближнему. Это то, что было свойственно во все времена русской женщине, - пояснила Елена Чердымова.

Любопытно, что примерно каждый пятый отвечающий на анкету не считает, что красота способствует успеху женщины. Ведь мешает зависть других девушек, порой навязчивое мужское внимание. В конце концов, привлекательная внешность не гарантирует, что красавица не останется одинока.

Эксперты также выяснили, что большинство мужчин считает, что внешность женщины влияет на ее характер. Девушки зачастую так не думают. А те, кто все-таки согласны, не лучшим образом оценили красивых дам, упрекнув их в самоуверенности и даже наглости. И, напротив, у девушек с посредственной внешностью характер может быть лучше, чем у "звезды", отмечали респонденты.

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