Иркутский губернатор Игорь Кобзев заболел коронавирусом

Глава Иркутской области Игорь Кобзев заболел коронавирусом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, губернатор находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Болезнь протекает в легкой форме, потому Кобзев лечится на дому. Он также продолжает работать в удаленном режиме.

Добавим, по официальным данным, за последние сутки в регионе выявлены 215 новых случаев инфекции. Всего на территории области выявлены 23 398 пациентов с диагнозом COVID-19. Выздоровели 18 859 человек, скончались 376 пациентов.