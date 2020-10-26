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26.10.2020 09:29
Рубрика: Общество

На Енисее обнаружили нефтяные пятна

Текст: Алексей Бондарев

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту появления масляных пятен на Енисее в районе Октябрьского моста в Красноярске. Идет обследование акватории и береговой линии.

Фото: Instagram.com/rpngov/
Росприроднадзор оценил площадь нефтяного пятна под Находкой

К работам привлечены специалисты Росприроднадзора и Росрыболовства. Изначально о фактах возможного загрязнения сообщили очевидцы в социальных сетях. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора края, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Добавим, нефтяные пятна появляются в этом районе довольно часто. Причина - близость красноярской нефтебазы. Не так давно объект был закрыт. Но за десятилетия работы предприятия под ним образовалась нефтяная линза, которая периодически просачивается в реку.

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