На Енисее обнаружили нефтяные пятна

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту появления масляных пятен на Енисее в районе Октябрьского моста в Красноярске. Идет обследование акватории и береговой линии.

К работам привлечены специалисты Росприроднадзора и Росрыболовства. Изначально о фактах возможного загрязнения сообщили очевидцы в социальных сетях. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора края, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Добавим, нефтяные пятна появляются в этом районе довольно часто. Причина - близость красноярской нефтебазы. Не так давно объект был закрыт. Но за десятилетия работы предприятия под ним образовалась нефтяная линза, которая периодически просачивается в реку.