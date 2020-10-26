Новосибирскому губернатору доложили о поставках медикаментов в аптеки

Новости

Песков назвал новой инициативой заявление Путина по ДРСМД 14:00
Курсанта, задержавшего в одиночку преступника, наградили медалью 13:50
Собянин открыл пятый резервный госпиталь в Москве 13:45
Голливуд снимает в Финляндии первый фильм на тему клонирования 13:34
В Кремле заявили о неуместности конкуренции в карабахском урегулировании 13:31
Лжецелители выманили у подростка ценности на 2 миллиона рублей 13:27
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро 13:27
Названа стоимость самой дорогой в Москве "однушки" 13:24
В Кремле не стали давать советов Лукашенко 13:21
Путин предложил проверить комплексы США и НАТО в Европе 13:20
В новой Москве раскопали сооружения 200-летней давности 13:16
В Латвии заключенным разрешили посещать похороны родственников 13:11
В Нижнем Тагиле ритуальщик попытался скрыть тело жертвы в чужой могиле 13:02
Пласидо Доминго пригласили принять участие в заседании Совета по культуре 13:01
Сотрудника склада в Подмосковье задержали за кражу 164 мобильных телефонов 13:00
И.о. главы Киргизии объявил, что намерен уйти в отставку 12:59
Турецкая лира упала до очередного исторического минимума 12:55
Китай вводит санкции в отношении ряда американских компаний 12:37
В московском метро пассажир нанес тяжелую травму полицейскому 12:34
Чилийцы проголосовали на референдуме за создание новой конституции 12:23
Белорусский и российский фильмы номинированы на премию Европейской академии 12:21
В Финляндии хакеры похитили личные данные пациентов 12:12
Минобрнауки опровергло слухи о принудительности вакцинации в вузах 12:12
Мошенник в Москве выманил ювелирные изделия на 800 тысяч рублей 12:09
Кабмин утвердил план по развитию водородной энергетики до 2024 года 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 13:18
Рубрика: Власть

Новосибирскому губернатору доложили о поставках медикаментов в аптеки

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В правительстве Новосибирской области состоялось оперативное совещание, участники которого рассмотрели вопросы организации поставок необходимых медикаментов в аптечные сети региона.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Ранее губернатор Андрей Травников дал поручение провести переговоры с поставщиками лекарственных средств и наладить бесперебойные поставки препаратов.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
В Новосибирской области синхронизировали работу "скорой" и поликлиник

Заместитель губернатора Сергей Семка сообщил, что с одним крупным оптово-фармацевтическим поставщиком проведены переговоры, по итогам которых уже на следующий день возобновлен контракт с муниципальной аптечной сетью.

Из 400 наименований, которые рекомендованы для лечения COVID-19, началась поставка 330-ти, еще 70 наименований должны поступить в аптечную сеть региона уже на этой неделе.

В пресс-службе областного правительства отметили, что для обеспечения нуждающихся жителей медикаментами в области ужесточаются меры по предотвращению безрецептурного отпуска лекарств.

Совместно с Минпромторгом РФ правительство региона предпринимает меры по скорейшему поступлению в аптечную сеть лекарств, чей идентификационный маркировочный номер не определен.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Вакцину "Спутник V" теперь производят три фармпредприятия
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ
Премьер Японии пообещал поставить точку в территориальном споре с Россией
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье