Новосибирскому губернатору доложили о поставках медикаментов в аптеки

В правительстве Новосибирской области состоялось оперативное совещание, участники которого рассмотрели вопросы организации поставок необходимых медикаментов в аптечные сети региона.

Ранее губернатор Андрей Травников дал поручение провести переговоры с поставщиками лекарственных средств и наладить бесперебойные поставки препаратов.

Заместитель губернатора Сергей Семка сообщил, что с одним крупным оптово-фармацевтическим поставщиком проведены переговоры, по итогам которых уже на следующий день возобновлен контракт с муниципальной аптечной сетью.

Из 400 наименований, которые рекомендованы для лечения COVID-19, началась поставка 330-ти, еще 70 наименований должны поступить в аптечную сеть региона уже на этой неделе.

В пресс-службе областного правительства отметили, что для обеспечения нуждающихся жителей медикаментами в области ужесточаются меры по предотвращению безрецептурного отпуска лекарств.

Совместно с Минпромторгом РФ правительство региона предпринимает меры по скорейшему поступлению в аптечную сеть лекарств, чей идентификационный маркировочный номер не определен.