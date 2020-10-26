Жительница Томска перевела мошенникам 6,5 миллиона рублей

Полиция Томска разыскивает мошенников, убедивших местную жительницу добровольно перевести им 6,5 миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В полицию обратилась женщина 1963 года рождения. Она рассказала, что неизвестные позвонили ей на сотовый телефон и, представившись сотрудниками банка, попросили о помощи в разоблачении неких жуликов. Голос по телефону убедил томичку, что на ее счетах были замечены подозрительные операции.

Действуя по указке "сотрудника банка", жертва мошенничества сняла все свои сбережения с одного счета и посредством банкомата перевела их на другой, якобы безопасный счет. Таким образом она потеряла 6,5 миллиона рублей.

В областном УМВД призывают граждан быть бдительными и напоминают, что побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием - один из самых распространенных способов, используемых мошенниками.