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26.10.2020 19:42
Рубрика: Экономика

4:0 в пользу инженера

Какие компетенции должны быть у выпускника перед трудоустройством
Текст: Андрей Яковлев (врио ректора Томского политехнического университета)
Российская газета - Спецвыпуск № 242(8296)
Создаваемые в рамках нацпроекта "Наука" научно-образовательные центры (НОЦ) должны стать принципиально новой формой взаимодействия образования, науки, бизнеса и власти, которая уберет междисциплинарные барьеры и позволит выйти на междисциплинарные решения. Для Томска это не проектная цель, а существующая и постоянно развивающаяся реальность.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На поиск и развитие современных трансдисциплинарных решений ориентированы созданные в Томском политехническом университете инженерные школы - ядерных технологий, IT, неразрушающего контроля, химических и биомедицинских технологий, физики высокоэнергетических процессов и т. д. Их создание позволило выделить отраслевые направления научной работы и образовательной деятельности, сконцентрировать компетенции под вызовы индустрий.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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В рамках инженерных и исследовательских школ ТПУ готовит инженеров, технологов, которые могут реализовать проекты по полимерам, по material science, математическому моделированию, неорганике и другие. Сегодня заказчики хотят получить специалиста типа "инженер 4.0" - для индустрии четвертого технологического уклада, способного быстро меняться, анализировать информацию, оперативно принимать, возможно, незаурядные решения, понимающего, как те или иные варианты решения повлияют на экономику предприятия.

Ему необходимо знать язык программирования, матчасть, основы моделирования, на должном уровне владеть иностранным языком. К тому же разбираться в бенчмарках, анализировать их, стремиться изменить производство к лучшему. Поэтому модульность, открытость образовательных программ, внедрение лучших практик других университетов, привлечение бизнес-партнеров из реального сектора экономики, применение опыта иностранных специалистов - это то, что делает успешным выпускника и становится залогом успешного развития наукоемкого бизнеса.

Примером такой интеграции бизнеса и университетов стала программа chemical engineering, созданная по запросу компании "СИБУР". В ее рамках мы собрали лучшие практики вузов России, привлекли Миланский политехнический университет, чтобы дать новые компетенции сотрудникам "СИБУРа". За 10 месяцев компания решила поставленные на своих площадках технологические кейсы, и сейчас эти решения будут внедряться на производствах.

А мы в ТПУ используем полученный опыт, чтобы трансформировать программу переподготовки кадров в магистерскую программу. Работаем над тем, чтобы уже на уровне студентов и выпускников были сформированы нужные компетенции и компаниям не приходилось потом переучивать специалистов. В будущем этот опыт планируется применять не только в нефтехимии, но и в фармацевтической отрасли, производстве неорганических веществ и так далее.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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