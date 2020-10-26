Ученые выяснили, когда на Алтае леса превратились в степи

Специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН совместно с коллегами из Китая и Польши воссоздали естественную историю степного Алтая.

От результатах научной работы сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ), чьим грантом были поддержаны исследования.

Ученые восстановили цепь природных событий на территории нынешней степной части Алтая, начиная с таяния крупных ледников последнего ледникового периода. Они выяснили, что когда-то эти земли покрывали лесные массивы. Согласно предположениям специалистов, уничтожить их могли племена кочевников, выжигавшие леса для увеличения площади пастбищ.

Основная цель палеонтологических исследований - выяснить, насколько губителен вклад человечества в процессы опустынивания земель в сравнении с естественными процессами и изменениями климата. Пример Кулундинской степи на территории Алтайского края в этом смысле может быть очень показательным.

Специалисты провели отбор донных отложений из озер Кучук и Малое Яровое, возраст которых превышает 14 тысяч лет. Благодаря тщательному считыванию "летописи" природных событий, зафиксированной в отложениях, ученые могут восстановить изменения количества органики в регионе, особенности осадков в тот или иной исторический период, колебания климата и получить другие данные.

В частности, анализ пыльцы и спор, содержащихся в донных отложениях, говорит о большом биологическом разнообразии, а частицы угля говорят о возникновении крупных пожаров.

По мнению ученых, в период голоцена на территории нынешних алтайских степей увеличивалось количество осадков и развивалась лесная растительность. Например, обильно росла сосна обыкновенная. Пик развития хвойных лесов с примесью широколиственных пород пришелся на период между 7,2 и 2,7 тысячами лет назад.

Однако около пяти тысяч лет назад в регионе начались крупные пожары, самый масштабный из них произошел примерно в 550 году нашей эры. Топливом для него в одинаковой мере послужили трава и деревья. После этого пожары стали постоянными и интенсивными.

- Несмотря на то что Кулунда была достаточно слабо заселена до прихода русских крестьян в XVI веке, во второй половине первого тысячелетия нашей эры эта территории была под контролем тюркских каганатов, а в 1200-1700 годах оккупирована потомками Золотой Орды. Мы можем с большой осторожностью предположить, что кочевники выжигали пастбища, чтобы повысить их плодородие, - считает руководитель проекта по гранту РНФ, старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Наталия Рудая.

По крайней мере, результаты проведенных исследований, по словам специалиста, не выявили никакой значимой связи между изменениями осадков и динамикой пожаров. Впрочем, ученые отмечают, что причинами пожаров могли стать и кратковременные природные явления, такие как засуха.

Для более точного установления причин требуется привлечение дополнительных специалистов и методов изучения новых материалов. Результаты уже проделанной работы опубликованы в издании Quaternary Science Reviews.