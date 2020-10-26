В Барнауле нашли причастных к падению 2-летней девочки в колодец

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело после того, как маленькая девочка упала в открытый канализационный колодец в Барнауле. Отвечать за инцидент будет муниципальная дорожная служба, которая обслуживает ливневную канализацию.

- ЧП произошло вечером 24 октября, примерно в 20:00 по местному времени на улице Аванесова в Барнауле, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Девочка гуляла с бабушкой и упала в открытый колодец. Ребенок получил травму головы - перелом височной кости и сейчас находится на амбулаторном лечении. Ее жизни ничего не угрожает.

Следствие уже установило, что обслуживает этот коммунальный объект муниципальное предприятие "Автодорстрой", которому и предстоит отвечать за предоставление услуг, не безопасных для жизни и здоровья горожан. Расследование дела продолжается. Следователям предстоит выяснить, кто из сотрудников предприятия следит за состоянием и безопасностью канализационных колодцев.