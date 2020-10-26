В Новосибирск привезли лающего оленя размером с собаку

В Новосибирск авиатранспортом привезли мунтжака, небольшого оленя, по размерам схожего скорее с собакой, нежели с более распространенными сородичами. Как рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области, это молодая особь, появившаяся на свет в мае этого года.

Необычный олень прибыл в Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило. В дикой природе мунтжаки обитают в южной и юго-восточной Азии, от Пакистана и Ирана, до Китая и Вьетнама. Длина туловища у таких оленей составляет от 65 до 130 сантиметров, а вес их редко превышает 30 килограммов.

Роднит их с собаками не только сравнительно небольшой размер, но и звуки, издаваемые мунтжаками, когда они чем-то взволнованы - они напоминают собачий лай. Есть и еще одна черта, которая отличает небольших оленей от большинства других, - острые резцы в верхней челюсти, выступающие из пасти. Этим они схожи с кабарговыми и водяными оленями.

Именно эти резцы являются основным орудием в процессе выяснения отношений между самцами мунтжаков. Рога же у них слаборазвиты, как правило имеют не больше одного ответвления и достигают в длину максимум 15 сантиметров. Примечательно, что сразу пять новых видов мунтжаков были открыты и описаны лишь в 1990-е годы, когда обнаружение новых видов млекопитающих уже считалось маловероятным.