В Новосибирске арестовали мать, утопившую в ванне двухлетнюю дочь

По решению суда в Новосибирске заключена под стражу женщина, подозреваемая в убийстве собственной дочери. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, девочке было два года.

Трагедия произошла в квартире одного из домов Железнодорожного района Новосибирска. По версии следствия, утром 23 октября женщина убила ребенка, утопив в ванне. Супруга женщины в это время дома не было.

На данный момент подозреваемой предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего. Специалисты выясняют все обстоятельства, приведшие к смерти ребенка.