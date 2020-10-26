В Новосибирске задержали банду похитителей людей

Троих жителей Омска задержали на территории Новосибирской области по подозрению в похищении людей ради выкупа.

Как рассказали в Следственном управлении СК по Новосибирской области, члены преступной банды арестованы. Заложники освобождены, их жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что заявление о похищении человека поступило в полицию еще 21 октября. Обратившийся 39-летний мужчина пояснил, что вместе со своей 32-летней знакомой стал жертвой похищения, однако ему удалось сбежать через окно в квартире.

В тот же день оперативники уголовного розыска в содействии с ДПС и ОМОН Росгвардии задержали предполагаемых преступников. Они ехали на черном внедорожнике Toyota Land Cruiser, в салоне находилась и похищенная девушка. Самому молодому из похитителей исполнилось 28 лет, двум другим - 45 и 58 лет. Все трое приехали из соседней Омской области.

Как уточнила старший помощник руководителя СУ СК Анастасия Кулешова, похитители требовали 6 тысяч долларов. Они ворвались в квартиру одного из домов в Железнодорожном районе Новосибирска, где находилась пара и, угрожая им расправой, поочередно перевезли мужчину и его знакомую в другой дом на территории Калининского района.

Оттуда и удалось сбежать жертве похищения. Похитителей задержали за городом, когда они перевозили женщину, остававшуюся в заложниках, на территорию одного из сел. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения двух лиц, из корыстных побуждений, с угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору.