Главврач больницы Ессентуков скончался из-за коронавируса

На Ставрополье от осложнений COVID-19 скончался Заслуженный врач РФ, главный врач Ессентукской городской клинической больницы Дмитрий Катанов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Безвременно ушел из жизни Катанов Дмитрий Григорьевич, Заслуженный врач Российской Федерации, Отличник здравоохранения, главный врач Ессентукской городской клинической больницы. 45 лет жизни Дмитрий Григорьевич посвятил медицине", - говорится в сообщении министерства.

Соболезнования медику выразил глава Ессентуков Александр Некристов, который отметил, что Катанов скончался от коронавируса.

"Болезнь коварна, не щадит никого, забирает самых опытных и преданных делу профессионалов", - написал Некристов в своем аккаунте в Instagram.

Городскую больницу Ессентуков Катанов возглавил 22 года назад, а до этого 10 лет был главврачом инфекционной больницы города.