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26.10.2020 15:55
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье полицейских-вымогателей отправили в колонию

Текст: Михаил Сухарев

Суд на Ставрополье вынес приговор троим полицейским и их подельнику, которые вымогали взятки у подозреваемых. Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, участники группировки получили крупные тюремные сроки и штрафы.

Замглавы московской таможни арестован за взятку в полмиллиона рублей

- Следствие установило, что 15 июля 2018 года сотрудники правопорядка задержали жителя Михайловска. Во время досмотра у него обнаружили вещество серого цвета. Полицейские предложили задержанному за 100 тысяч рублей не привлекать его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Деньги он должен был передать через посредника, - сообщили в управлении ФСБ Ставрополья.

21 июля того же года всех участников сделки задержали. Расследование уголовного дела привело оперативников и к другим подобным преступлениям, которые совершили задержанные полицейские. В результате один из обвиняемых пошел на досудебное соглашение со следствием. Его суд приговорил к 5 годам и 3 месяцем лишения свободы условно и штрафу в полмиллиона рублей.

Его менее сговорчивые подельники отправились в колонию строгого режима на 8 и 10 лет со штрафами по 400 тысяч рублей. Еще один участник - посредник полицейских в передаче денег - получил условный срок.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Преступления правоохранителей

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