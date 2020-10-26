На Ставрополье полицейских-вымогателей отправили в колонию

Суд на Ставрополье вынес приговор троим полицейским и их подельнику, которые вымогали взятки у подозреваемых. Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, участники группировки получили крупные тюремные сроки и штрафы.

- Следствие установило, что 15 июля 2018 года сотрудники правопорядка задержали жителя Михайловска. Во время досмотра у него обнаружили вещество серого цвета. Полицейские предложили задержанному за 100 тысяч рублей не привлекать его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Деньги он должен был передать через посредника, - сообщили в управлении ФСБ Ставрополья.

21 июля того же года всех участников сделки задержали. Расследование уголовного дела привело оперативников и к другим подобным преступлениям, которые совершили задержанные полицейские. В результате один из обвиняемых пошел на досудебное соглашение со следствием. Его суд приговорил к 5 годам и 3 месяцем лишения свободы условно и штрафу в полмиллиона рублей.

Его менее сговорчивые подельники отправились в колонию строгого режима на 8 и 10 лет со штрафами по 400 тысяч рублей. Еще один участник - посредник полицейских в передаче денег - получил условный срок.