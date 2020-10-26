В Дагестане произошла вспышка сибирской язвы

В дагестанском селе Какамахи зафиксировано пять случаев заболевания сибирской язвой.

Как сообщает минздрав республики, случаи заболевания зарегистрировали с 24 по 26 октября. Из них четыре были выявлены при подворном обходе медработниками.

По предварительным данным, заражение могло произойти при убое и разделывании крупного рогатого скота. На сегодня контактных 14 человек. За ними на восемь дней установлено медицинское наблюдение.

"Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района. Состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания", - отмечается в сообщении.

Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова.