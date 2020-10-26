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26.10.2020 16:59
Рубрика: Происшествия

В Дагестане произошла вспышка сибирской язвы

Текст: Николай Грищенко

В дагестанском селе Какамахи зафиксировано пять случаев заболевания сибирской язвой.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как сообщает минздрав республики, случаи заболевания зарегистрировали с 24 по 26 октября. Из них четыре были выявлены при подворном обходе медработниками.

По предварительным данным, заражение могло произойти при убое и разделывании крупного рогатого скота. На сегодня контактных 14 человек. За ними на восемь дней установлено медицинское наблюдение.

"Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района. Состояние оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания", - отмечается в сообщении.

Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова.

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