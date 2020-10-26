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26.10.2020 20:42
Рубрика: Общество

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В России ликвидируют обучение в третью смену
Текст: Тимур Алиев, Ирина Никитина, Михаил Сухарев, Владимир Таюрский
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
К концу 2020 года в рамках нацпроекта "Образование" появится 96 новых школ на почти 56 тысяч мест. Чем они удивят детей и родителей?
За впечатляющими фасадами новых школ - не менее впечатляющая "начинка": лаборатории, спортзалы, бассейны. Фото: kislovodsk-kurort.org За впечатляющими фасадами новых школ - не менее впечатляющая "начинка": лаборатории, спортзалы, бассейны. Фото: kislovodsk-kurort.org
За впечатляющими фасадами новых школ - не менее впечатляющая "начинка": лаборатории, спортзалы, бассейны. Фото: kislovodsk-kurort.org

Яркие фасады, просторные коридоры с зонами отдыха, переменная этажность, спортзалы для малышей и старших ребят, невероятно крутые уличные площадки. А еще - студии дизайна, радио, видео- и звукозаписи. И это не считая интерактивных панелей, физических и химических лабораторий... Все это уже доступно ученикам тюменской гимназии N 49. Ее новый корпус построили по нацпроекту одним из первых еще в 2018 году. Сейчас в Тюмени продолжается строительство еще трех школ такого же типа.

Фото: iStock
Чем новая "удаленка" в школах отличается от старой

- Из Радужного, что в Ханты-Мансийском автономном округе, мы переехали в Тюмень из-за школы, - говорит мама двух учениц Марина Козарюк. - Жизнь здесь буквально кипит: и до и после уроков для детей доступны миллион "активностей".

А вот в Кисловодске Ставропольского края через месяц сдадут школу N 16 на 275 мест: первые ученики сядут за парты после новогодних каникул. Здесь тоже все супер. Есть даже свой стоматологический кабинет. Кстати, в нынешнем и следующем годах по решению правительства четыре региона получат почти 12 млрд рублей на новые школы. Деньги поступят в Бурятию, Дагестан и Чечню - туда, где в ряде районов школьники до сих пор учатся в три смены. Кроме того, финансирование направят в Ингушетию. Там третья смена уже в прошлом, но дополнительные места все еще нужны.

В Дагестане пока трехсменный режим сохраняется в 21 школе. Но проблема должна решиться в ближайшее время: в рамках нацпроекта "Образование" уже до конца 2020 года здесь введут в работу пять сельских школ. Одна из них - в селе Кемсиюрт Хасавюртовского района. По словам директора Тимура Магомедова, в школе будут спортивный и актовый залы, столовая, компьютерные классы и лаборатории. А главное - учиться школьники будут в одну смену.

12 млрд рублей поступят на переоборудование и строительство школ там, где еще есть "трехсменка"

В Бурятии ввод новых школьных зданий тоже позволит расстаться с трехсменным обучением. Например, в поселке Нижние Тальцы Заиграевского района.

- Из-за коронавируса мы сейчас занимаемся в две смены, а до этого была трехсменка - уроки шли допоздна, - поделилась замдиректора по учебно-воспитательной работе Наталья Доржиева. - Новая школа на 450 мест уже построена, осталось ее только принять.

Кроме того, в столице Бурятии Улан-Удэ полным ходом идет строительство самой большой школы на 1275 мест.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СКФО Дагестан СКФО Ставропольский край СКФО Чеченская Республика СКФО Ингушетия УрФО ХМАО Национальные проекты 2019-2024

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