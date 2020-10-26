В понедельник вечером Национальный центр управления обороной РФ сообщил о двух иностранных самолетах, которые российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря. Оба приближались к нашей государственной границе.

Для опознавания воздушных целей в небо подняли истребитель Су-27. Его пилот приблизился на безопасное расстояние и идентифицировал объекты как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и самолет-разведчик U-2S ВВС США. А затем сопроводил их над акваторией Балтики. После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ наш истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Сообщается, что весь полет российского истребителей над Балтикой выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ германским и американским самолетами не было допущено.

Надо сказать, что подобные рейды у наших рубежей чужая авиация проводит постоянно. Помимо Балтики, иностранные борты, в частности, систематически появляются над Баренцевым и Черным морями. Для того чтобы отогнать эти самолеты от российских границ, в небо нередко поднимают истребители-перехватчики из состава дежурных сил ПВО. Их экипажи действуют жестко, но в строгом соответствии с международными правилами. Как и в данном случае, все предыдущие инциденты заканчивались тем, что непрошенные визитеры отворачивали от нашей границы.