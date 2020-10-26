Новый медицинский центр: как бизнес помогает Мурманской области

26 октября губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент компании "Норникель" Владимир Потанин подписали дополнение к соглашению, направленному на развитие региона, которое было заключено в октябре 2019 года. Согласно новому договору, "Норникель" профинансирует комплекс мероприятий по строительству нового медицинского центра в Мурманской области.

"Все эти дополнительные инвестиции в социальную сферу - они сегодня важны как никогда", - отметил глава Мурманской области Андрей Чибис. - "Тем более, что мы все с вами видели, насколько в период пандемии важно качество здравоохранения. Здравоохранение на севере должно быть современным, и мы договорились о том, что компания "Норникель" поддержит нас в этом начинании".

"Мы договорились о том, что миллиард рублей наша компания направит на создание медицинского центра в Мурманской областной больнице, - подчеркнул президент компании "Норникель" Владимир Потанин. - Наряду с этим мы поддерживаем медицинские учреждения в Мончегорске и участвуем в строительстве четвертого корпуса в местной больнице".

По данным Forbes, среди крупных промышленных компаний "Норникель" является лидером по вкладу в борьбу с коронавирусом. 20 млрд рублей - такая сумма будет до конца 2020 года потрачена компанией на помощь в борьбе с пандемией.

Компания "Норникель" прикладывает максимум усилий, чтобы не только в Мурманской области, но и в других регионах присутствия ситуация с пандемией стабилизировалась и оказалась под контролем. Большинство офисных сотрудников "Норникеля" были оперативно переведены на удаленный формат работы, а те, кто вынужден работать в офисе или на производстве, обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также регулярно проходят тестирования. Отдельный комплекс мер был запущен для защиты вахтовых сотрудников: сроки вахты продлены, подготовлены обсерваторы.

На территории Мурманской области компания также оказывает помощь в виде поставки медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, санитайзеров. На эти цели было выделено более 340 млн рублей. Была организована централизованная закупка 76 аппаратов ИВЛ, законтрактовано специализированное медоборудование, в том числе - рентген-аппараты, реанимационные столы и другое оборудование на сумму более 100 млн рублей. В Мончегорской центральной районной больнице было открыто новое отделение для больных COVID-19 на 70 мест, в кратчайшие сроки была обеспечена оборудованием и введена в действие тест-лаборатория. Также объекты социальной инфраструктуры Мончегорска и Печенгского района были обеспечены СИЗами, дезинфекторами и рециркуляторами воздуха.

Ощутимую поддержку "Норникель" оказывает и на Таймыре. На основе заявок региональных и муниципальных властей компания выделила благотворительную помощь и еще весной доставила в Норильск более 230 тонн медицинских и санитарных грузов. Больницам Норильска были переданы аппараты искусственной вентиляции легких, стационарная и мобильные лаборатории, тесты на коронавирусную инфекцию, тепловизоры, два реанимобиля. Ещё один реанимобиль выделен больнице Таймыра. С начала распространения болезни компания перечислила более 125 млн рублей учреждениям здравоохранения Норильска, ещё более 19 млн - больницам Таймырского муниципального района. На эти средства учреждения также самостоятельно приобрели медикаменты, расходные материалы, медицинское оборудование, в том числе - дефибрилляторы, ингаляторы, рентгеновские аппараты, мониторы пациенты, пульсоксиметры и др. "Норникель" также оказал помощь в развертывании обсерваторов и дополнительных мест в базовых инфекционных больницах Норильска, кроме того, все прибывающие на территорию Норильского промышленного района могут добровольно пройти бесплатное тестирование на COVID-19.

Ещё 2,3 млрд рублей компания выделила на закупку средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, медицинского оборудования для учреждений и организаций Норильска и предприятий компании. Уже сейчас сформирован список необходимых СИЗов и оборудования до конца 2020 года, их общая стоимость с учетом уже закупленных средств составит 4 млрд рублей.

Помощь продолжает поступать: на этой неделе 22 транспортных аппарата ИВЛ прибыли на норильскую станцию скорой помощи, а стационарное оборудование, в том числе - 12 неонатальных аппаратов ИВЛ, передали в детские и взрослые лечебные учреждения; ещё 21 аппарат ИВЛ был передан Центральной районной больнице Мончегорска (Мурманская область).

Помимо прямой поддержки медицинских учреждений и обеспечения жителей регионов средствами защиты, тестами и медикаментами, компания "Норникель" внимательно отнеслась и к косвенным потерям людей. Так, более 23 млн рублей уже потрачено на поддержку малоимущих слоев населения. Дети из малообеспеченных семей Мончегорска и Печенгского района получили ноутбуки для организации дистанционного обучения, также были выданы почти 2,5 тысячи продуктовых наборов. Дочернее предприятие "Норникеля" "Единство" бесплатно расширило для сотовых операторов Норильского промышленного района цифровые каналы связи - на 44-45% от текущей пропускной способности. Субъекты малого и среднего предпринимательства в Мурманской области и Красноярском крае получили не только СИЗы, антисептики, бактерицидные лампы для выполнения требований Роспотребнадзора при ведении бизнеса, но также кредитные и арендные каникулы и субсидии на доставку грузов (на 61 млн рублей). Кроме того, из личных средств президент "Норникеля" Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей для благотворительного фонда, который через грантовые конкурсы оказал адресную поддержку некоммерческим организациям.

Помимо основных регионов присутствия, компания "Норникель" оказала поддержку в борьбе с коронавирусом Тверской и Саратовской областям, где располагаются жилье для специалистов компании и Общий центр обслуживания соответственно, а также в весенний пик заболеваемости активно помогала московским врачам и больницам. Сотни тысяч тестов на инфекцию и антитела, миллионы медицинских масок, сотни литров антисептиков - останавливаться компания не планирует. Уже запущены и продолжают разрабатываться цифровые сервисы, которые облегчат жизнь людей во время пандемии - дистанционное образование, онлайн-торговля, сохранение новых стандартов безопасности на предприятиях, в городах, аэропортах, транспорте и в общественных пространствах.