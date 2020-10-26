Отпевание депутата Петрова пройдет в Выборге

Прощание с депутатом горсовета Выборга Александром Петровым, ставшим жертвой заказного убийства, состоится в Спасо-Преображенском соборе в среду, 28 октября. Об этом сообщается на сайте Выборгской епархии РПЦ.

- С понедельника по среду гроб с телом новопреставленного будет пребывать в Спасо-Преображенском соборе, - сказано в сообщении. - В среду, 28 октября, в 10.00 владыка Игнатий совершит Литургию и отпевание Александра.

Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий выразил соболезнования родным и близким Петрова, который был "благотворителем Выборгской епархии во многих просветительских проектах".

Напомним, в СК России уже заявили, что не сомневаются в заказном характере убийства.

- По данным следствия, в вечернее время 24 октября 2020 года неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.