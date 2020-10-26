Суд обязал отца вернуть "детские" деньги

Новости

Число закрытых на карантин школ в РФ снизилось с 113 до 42 21:46
Опубликовано письмо Михаила Ефремова к семье погибшего курьера Захарова 21:44
Ученые подтвердили наличие воды на Луне 21:24
Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны 20:38
Количество военнослужащих с коронавирусом увеличилось до 2747 человек 20:32
Назначен и.о. главы администрации Ялты 20:30
Минтруд предложил упростить для граждан процесс установления инвалидности 20:11
Делом об убийстве депутата в Выборге займется центральный аппарат СК 19:47
Истребитель Су-27 отогнал самолеты США и Германии от границ РФ на Балтике 19:46
Путин поручил разработать новый нацпроект 19:39
Путин поручил готовить медиков к телемедицине 19:28
Пожар у "Земли леопарда" проверят прокуроры 19:27
Володин предложил кабмину поддержать модернизацию городского транспорта 19:22
Мишустин одобрил предложение проработать меры против убыли населения 19:18
Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов 19:08
На поддержку малоимущих семей будут выделять 400 млрд рублей ежегодно 19:02
Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей 18:40
Вышел трейлер второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить" 18:36
Правительство направит на программу сельской ипотеки более 4 млрд рублей 18:30
Володин рассказал Мишустину о доработке проекта нового бюджета 18:18
Режиссер ремейка "Ребекки" снимет сиквел "Мега" с Джейсоном Стейтемом 18:16
Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале 18:15
"Звёздный крейсер "Галактика" перезапустят 17:50
Ученые рассказали о полезных свойствах томатного сока 17:46
Сергей Лавров провел переговоры со своим греческим коллегой 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 20:52
Рубрика: Происшествия

Папа подсуетился

Суд обязал отца вернуть "детские" деньги
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
Мировой судья в Вологодской области заставил жителя Череповца вернуть "детские" деньги, которые он присвоил себе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь о так называемых президентских выплатах: в рамках социальной поддержки в период пандемии семьи с детьми до 16 лет дважды получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Фото: iStock
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье

У жителя Череповца две дочери. Общая сумма положенных выплат в итоге составила 40 тысяч рублей. Однако мужчина упустил важный нюанс: деньги положены не ему, а детям. Сам он отец, скорее, номинальный, чем реальный. Дочери живут с матерью в другом городе - Нижнем Новгороде. Папа, похоже, про них вспомнил лишь тогда, когда появилась возможность что-то с этого поиметь.

Причем в вопросе получения денег отец оказался расторопнее своей бывшей жены. Последняя, видимо, слишком увлеклась заботой о детях и забыла о действительно важных (на взгляд мужчины) вещах: что деньги надо брать, пока есть возможность.

"Жительница Нижнего Новгорода через портал "Госуслуги" обратилась за получением единовременной выплаты, установленной Указом президента РФ в целях социальной поддержки семей с детьми в период пандемии, на двух дочерей. Однако в Пенсионном фонде РФ ей сообщили, что заявление уже подал отец детей, ему дважды была произведена причитающаяся на двоих детей выплата", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Папа давно не живет со своими дочерьми, но присвоил себе единовременные выплаты, назначенные президентом: два раза по 20 тысяч рублей. В итоге пронырливый отец получил 40 тысяч

Мужская логика в чем-то даже изящна: детям важнее любовь и забота, чем деньги. Так пусть же мать занимается тем, что у нее так хорошо получается: окружает дочек вниманием и лаской. А он займется тем, к чему чувствует собственное призвание: мотовством и транжирством.

Правда, женщина не оценила красоту рассуждений и подала иск на бывшего супруга мировому судье Вологодской области по судебному участку N 38 в Череповецком районе: по месту жительства ответчика.

Череповчанин в судебное заседание не явился.

Фото: iStock
Верховный суд РФ разъяснил, как доказать, что сделка была фиктивной

"Мировой судья учел, что выплата носит целевой характер и предназначается семьям с детьми, а ответчик с дочерьми не проживает, ничего им не купил, деньги их матери не передал, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - При таких обстоятельствах мировой судья взыскал в пользу женщины с бывшего супруга единовременную выплату в сумме 40 тысяч рублей".

По мнению адвоката Виктории Данильченко, этот вопрос можно рассматривать как неосновательное обогащение и как злоупотребление родительскими правами. Ведь родитель, эдакий "отец года", получает выплату, зная, что ребенок с ним не проживает и что у него нет морально-этических оснований для получения выплат.

"Можно ли потребовать при этом еще и компенсацию морального вреда? Можно. Вот только будет необходимо предоставить суду доказательства, что случившееся стало причиной, по которой ухудшилось ваше физическое и моральное состояние, - полагает Виктория Данильченко. - Как мы понимаем, сделать это будет весьма сложно". И компенсация, по ее мнению, скорее всего, будет небольшой.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов
Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции
Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро
Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
Камеры будут фиксировать мойку машин в реках и парковку на газонах
Названа причина загрязнения воды на Халактырском пляже Камчатки