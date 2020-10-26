Суд обязал отца вернуть "детские" деньги

Мировой судья в Вологодской области заставил жителя Череповца вернуть "детские" деньги, которые он присвоил себе.

Речь о так называемых президентских выплатах: в рамках социальной поддержки в период пандемии семьи с детьми до 16 лет дважды получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

У жителя Череповца две дочери. Общая сумма положенных выплат в итоге составила 40 тысяч рублей. Однако мужчина упустил важный нюанс: деньги положены не ему, а детям. Сам он отец, скорее, номинальный, чем реальный. Дочери живут с матерью в другом городе - Нижнем Новгороде. Папа, похоже, про них вспомнил лишь тогда, когда появилась возможность что-то с этого поиметь.

Причем в вопросе получения денег отец оказался расторопнее своей бывшей жены. Последняя, видимо, слишком увлеклась заботой о детях и забыла о действительно важных (на взгляд мужчины) вещах: что деньги надо брать, пока есть возможность.

"Жительница Нижнего Новгорода через портал "Госуслуги" обратилась за получением единовременной выплаты, установленной Указом президента РФ в целях социальной поддержки семей с детьми в период пандемии, на двух дочерей. Однако в Пенсионном фонде РФ ей сообщили, что заявление уже подал отец детей, ему дважды была произведена причитающаяся на двоих детей выплата", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Папа давно не живет со своими дочерьми, но присвоил себе единовременные выплаты, назначенные президентом: два раза по 20 тысяч рублей. В итоге пронырливый отец получил 40 тысяч

Мужская логика в чем-то даже изящна: детям важнее любовь и забота, чем деньги. Так пусть же мать занимается тем, что у нее так хорошо получается: окружает дочек вниманием и лаской. А он займется тем, к чему чувствует собственное призвание: мотовством и транжирством.

Правда, женщина не оценила красоту рассуждений и подала иск на бывшего супруга мировому судье Вологодской области по судебному участку N 38 в Череповецком районе: по месту жительства ответчика.

Череповчанин в судебное заседание не явился.

"Мировой судья учел, что выплата носит целевой характер и предназначается семьям с детьми, а ответчик с дочерьми не проживает, ничего им не купил, деньги их матери не передал, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - При таких обстоятельствах мировой судья взыскал в пользу женщины с бывшего супруга единовременную выплату в сумме 40 тысяч рублей".

По мнению адвоката Виктории Данильченко, этот вопрос можно рассматривать как неосновательное обогащение и как злоупотребление родительскими правами. Ведь родитель, эдакий "отец года", получает выплату, зная, что ребенок с ним не проживает и что у него нет морально-этических оснований для получения выплат.

"Можно ли потребовать при этом еще и компенсацию морального вреда? Можно. Вот только будет необходимо предоставить суду доказательства, что случившееся стало причиной, по которой ухудшилось ваше физическое и моральное состояние, - полагает Виктория Данильченко. - Как мы понимаем, сделать это будет весьма сложно". И компенсация, по ее мнению, скорее всего, будет небольшой.