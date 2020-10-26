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26.10.2020 16:50
Рубрика: Общество

Суворовский музей в Петербурге отменил выходные на период каникул

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Государственный мемориальный музей Александра Суворова подготовил специальную программу для детей в дни осенних школьных каникул и отменил собственные выходные по понедельникам.
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея Александра Суворова Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея Александра Суворова
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея Александра Суворова

Как сообщает пресс-служба музея, 26 октября и 2 ноября музей будет открыт с 10 до 18 часов.

Фото: Пресс-служба Музея городской скульптуры
В Петербурге открылась выставка о городе в формате книги художника

Для самых маленьких посетителей в возрасте от шести лет ежедневно организуют два экскурсионных сеанса в 12 и 14 часов, для остальных будут доступны не только экскурсии, но и мастер-классы, и настольные игры.

- По вторникам, четвергам и субботам в 13 часов гости музея смогут принять участие в настольной игре "От солдата до фельдмаршала", - рассказали в пресс-службе. - В среду, пятницу и воскресенье школьников приглашают на первый мастер-класс, посвященный военным наградам Российской Императорской армии. Участники под руководством ведущего изготовят декоративный магнит с изображением одного из орденов.

В музее просят на забывать, что посещение возможно только при использовании средств индивидуальной защиты, а на игры и экскурсии лучше записаться заранее.

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